Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Зарплаты

Медианная зарплата Shipwire, a CEVA Logistics Company составляет $223,875 для Менеджер по разработке ПО . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shipwire, a CEVA Logistics Company. Последнее обновление: 11/30/2025

Менеджер по разработке ПО
$224K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shipwire, a CEVA Logistics Company — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shipwire, a CEVA Logistics Company составляет $223,875.

Другие ресурсы

