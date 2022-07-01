Каталог компаний
Shipwell
Shipwell Зарплаты

Зарплата Shipwell варьируется от $96,900 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $201,000 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shipwell. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $115K

Бэкенд-разработчик

Успех клиентов
$102K
Менеджер по работе с данными
$201K

Продуктовый дизайнер
$96.9K
Менеджер по разработке ПО
$161K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Shipwell is Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shipwell is $115,000.

