Shipt
Shipt Зарплаты

Зарплата Shipt варьируется от $41,078 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $362,875 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shipt. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Бэкенд-разработчик

Специалист по данным
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Продуктовый менеджер
Median $147K

Продуктовый дизайнер
Median $110K

UX-дизайнер

Менеджер по разработке ПО
Median $195K
Бухгалтер
$128K
Бизнес-аналитик
$76.9K
Обслуживание клиентов
$41.1K
ИТ-специалист
Median $88.2K
Менеджер продуктового дизайна
$201K
Менеджер программ
$167K
Аналитик кибербезопасности
Median $170K
Архитектор решений
$99.1K
Технический менеджер программ
$121K
UX-исследователь
$162K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shipt — Специалист по данным at the L5 level с годовой общей компенсацией $362,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shipt составляет $152,898.

Другие ресурсы