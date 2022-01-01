Каталог компаний
Shipsy
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Shipsy Зарплаты

Зарплата Shipsy варьируется от $16,858 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $24,178 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shipsy. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $24.2K
Обслуживание клиентов
$16.9K
Продуктовый менеджер
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shipsy — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $24,178. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shipsy составляет $22,163.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Shipsy не найдены

Похожие компании

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Все компании ➜

Другие ресурсы