Shiprocket Зарплаты

Зарплата Shiprocket варьируется от $6,676 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $65,083 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shiprocket. Последнее обновление: 9/18/2025

Инженер-программист
Median $21K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $29.9K
Управление персоналом
$45.5K

Продуктовый дизайнер
$6.7K
Менеджер по разработке ПО
$65.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shiprocket — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $65,083. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shiprocket составляет $29,859.

Другие ресурсы