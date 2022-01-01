Каталог компаний
Shippo
Shippo Зарплаты

Зарплата Shippo варьируется от $94,525 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $326,360 для Бизнес-операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shippo. Последнее обновление: 9/18/2025

$160K

Инженер-программист
Median $180K

Бэкенд-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $220K
Бизнес-операции
$326K

Менеджер бизнес-операций
$198K
Юридический отдел
$171K
Продуктовый дизайнер
$196K
Продуктовый менеджер
$196K
Рекрутер
$94.5K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Shippo Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shippo — Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $326,360. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shippo составляет $196,015.

