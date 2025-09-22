Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в Shiftsmart составляет $225K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Shiftsmart. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Общая сумма в год
$225K
Уровень
-
Оклад
$100K
Stock (/yr)
$125K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Shiftsmart?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Shiftsmart in United StatesИнженер-программист最高薪酬方案，年度總薪酬為$375,000。
ShiftsmartИнженер-программист職位 in United States年度總薪酬中位數為$175,000。

