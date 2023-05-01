ShiftKey Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата ShiftKey варьируется от $73,975 общей компенсации в год для Cybersecurity Analyst в нижнем диапазоне до $176,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ShiftKey. Последнее обновление: 10/26/2025

Инженер-программист
Median $115K
Продуктовый дизайнер
Median $165K

UX-дизайнер

Продуктовый менеджер
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ShiftKey — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $176,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ShiftKey составляет $140,000.

