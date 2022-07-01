Каталог компаний
Shift5
Shift5 Зарплаты

Зарплата Shift5 варьируется от $175,272 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $335,921 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shift5. Последнее обновление: 11/30/2025

Продажи
$336K
Программный инженер
$175K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shift5 — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $335,921. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shift5 составляет $255,597.

Другие ресурсы

