Shield AI
Shield AI Зарплаты

Зарплата Shield AI варьируется от $100,000 общей компенсации в год для Инженер-аппаратчик в нижнем диапазоне до $391,950 для Менеджер бизнес-операций в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shield AI. Последнее обновление: 10/14/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Инженер-аппаратчик
Median $100K
Менеджер по разработке ПО
Median $289K

Инженер аэрокосмической отрасли
$166K
Менеджер бизнес-операций
$392K
Развитие бизнеса
$130K
Специалист по данным
$382K
Инженер-механик
$105K
Продуктовый менеджер
$182K
Рекрутер
$161K
Технический менеджер программ
$182K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Shield AI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Shield AI — Менеджер бизнес-операций at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $391,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shield AI составляет $165,408.

