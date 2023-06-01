Shibumi Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Shibumi варьируется от $85,425 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $298,500 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Shibumi. Последнее обновление: 11/30/2025

Продажи
$299K
Программный инженер
$85.4K
Самая высокооплачиваемая позиция в Shibumi — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $298,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Shibumi составляет $191,963.

