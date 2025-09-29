Каталог компаний
SES Satellites
SES Satellites Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в SES Satellites составляет $111K за year для 9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $127K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SES Satellites. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
8
Junior Engineer(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в SES Satellites?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в SES Satellites in United States составляет $194,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SES Satellites для позиции Инженер-программист in United States составляет $120,000.

