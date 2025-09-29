Каталог компаний
Servus Credit Union
Servus Credit Union Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Canada в Servus Credit Union составляет CA$152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Servus Credit Union. Последнее обновление: 9/29/2025

Медианный пакет
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Общая сумма в год
CA$152K
Уровень
L3
Оклад
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$20.3K
Лет в компании
10 Лет
Лет опыта
13 Лет
Какие карьерные уровни в Servus Credit Union?

CA$226K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Servus Credit Union in Canada составляет CA$207,182 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Servus Credit Union для позиции Инженер-программист in Canada составляет CA$152,242.

