Компенсация Инженер-программист in United States в ServiceTitan составляет от $247K за year для Senior Software Engineer I до $200K за year для Senior Software Engineer II. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $226K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceTitan. Последнее обновление: 9/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ServiceTitan Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
