Средняя общая компенсация Менеджер проектов in United States в ServiceTitan составляет от $92.1K до $129K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceTitan. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

$99.9K - $121K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$92.1K$99.9K$121K$129K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ServiceTitan Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Менеджер проектов at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $128,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Менеджер проектов role in United States is $92,130.

Другие ресурсы