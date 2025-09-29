Каталог компаний
ServiceTitan
ServiceTitan Information Technologist (IT) Зарплаты

Средняя общая компенсация Information Technologist (IT) в ServiceTitan составляет от $119K до $170K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceTitan. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

$136K - $160K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$119K$136K$160K$170K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ServiceTitan Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste jobFamilies.Information Technologist (IT) chez ServiceTitan s'élève à une rémunération totale annuelle de $169,650.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ServiceTitan pour le poste jobFamilies.Information Technologist (IT) est de $118,900.

Другие ресурсы