Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in United States в ServiceTitan составляет от $118K до $161K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceTitan. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

$127K - $151K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$118K$127K$151K$161K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ServiceTitan Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в ServiceTitan in United States составляет $161,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ServiceTitan для позиции Бизнес-аналитик in United States составляет $117,600.

