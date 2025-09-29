Каталог компаний
ServiceNow
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

ServiceNow Архитектор решений Зарплаты

Компенсация Архитектор решений in United States в ServiceNow составляет от $105K за year для IC1 до $347K за year для IC6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $270K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceNow. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
Associate Solution Architect
$90.8K
$90.8K
$0
$0
IC2
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Solution Architect
$212K
$143K
$35.3K
$33.5K
IC4
Staff Solution Architect
$232K
$189K
$11.7K
$31.7K
$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Включенные должности

Предложить новую должность

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un Архитектор решений en ServiceNow in United States tiene una compensación total anual de $393,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ServiceNow para el puesto de Архитектор решений in United States es $281,000.

