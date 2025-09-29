Каталог компаний
Средняя общая компенсация Инженер-механик in Australia в ServiceNow составляет от A$191K до A$277K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceNow. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

A$216K - A$251K
Australia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
A$191KA$216KA$251KA$277K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в ServiceNow in Australia составляет A$276,583 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ServiceNow для позиции Инженер-механик in Australia составляет A$190,586.

