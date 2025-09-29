Компенсация Information Technologist (IT) в ServiceNow составляет от $177K за year для IC3 до $357K за year для IC5. Медианный yearный компенсационный пакет составляет $183K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceNow. Последнее обновление: 9/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$177K
$130K
$33.9K
$12.7K
IC4
$270K
$180K
$60.6K
$29.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
