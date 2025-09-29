Компенсация Специалист по данным in United States в ServiceNow составляет от $118K за year для IC1 до $296K за year для IC4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $252K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceNow. Последнее обновление: 9/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
IC1
$118K
$118K
$0
$0
IC2
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
