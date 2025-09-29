Каталог компаний
Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ServiceNow. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

₹110K - ₹125K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹95.8K₹110K₹125K₹140K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

₹160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ServiceNow RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в ServiceNow in India составляет ₹139,523 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ServiceNow для позиции Аналитик данных in India составляет ₹95,774.

