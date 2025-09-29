Каталог компаний
Servian
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

Servian Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in Australia в Servian составляет A$155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Servian. Последнее обновление: 9/29/2025

Медианный пакет
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Общая сумма в год
A$155K
Уровень
L3
Оклад
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
11 Лет
Какие карьерные уровни в Servian?

A$249K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Архитектор решений la Servian in Australia ajunge la o compensație totală anuală de A$220,503. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Servian pentru rolul de Архитектор решений in Australia este A$155,400.

