Sendbird
Sendbird Продажи Зарплаты

Средняя общая компенсация Продажи in India в Sendbird составляет от ₹5.73M до ₹8.17M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sendbird. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя общая компенсация

₹6.56M - ₹7.68M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Sendbird Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Sendbird in India составляет ₹8,168,741 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sendbird для позиции Продажи in India составляет ₹5,725,100.

