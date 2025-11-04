Каталог компаний
Sendbird
Sendbird IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Sendbird составляет от ₩41.81M до ₩57.06M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sendbird. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя общая компенсация

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Sendbird Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Sendbird составляет ₩57,063,840 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sendbird для позиции IT-специалист составляет ₩41,814,021.

