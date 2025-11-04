Каталог компаний
Senao Networks
Senao Networks Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Taiwan в Senao Networks составляет NT$794K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Senao Networks. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Общая сумма в год
NT$794K
Уровень
hidden
Оклад
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Senao Networks?
Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Senao Networks in Taiwan составляет NT$1,416,754 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Senao Networks для позиции Программный инженер in Taiwan составляет NT$793,903.

