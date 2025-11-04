Каталог компаний
Semtech
Semtech Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по аппаратному обеспечению in Canada в Semtech составляет CA$155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Semtech. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$155K
Уровень
Senir Staff
Оклад
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Бонус
CA$22.3K
Лет в компании
7 Лет
Лет опыта
8 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Semtech in Canada составляет CA$171,575 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Semtech для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in Canada составляет CA$111,382.

