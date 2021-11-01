Каталог компаний
Sempra
Sempra Зарплаты

Зарплата Sempra варьируется от $87,636 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $223,875 для Инженер-механик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Sempra. Последнее обновление: 10/26/2025

Бухгалтер
$135K
Бизнес-аналитик
$119K
Аналитик данных
$87.6K

Инженер-электрик
$108K
Инженер-механик
$224K
Менеджер проектов
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Инженер-программист
$124K
Технический менеджер программ
$181K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Sempra — Инженер-механик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $223,875. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sempra составляет $123,970.

