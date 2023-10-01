Каталог компаний
Semgrep
Semgrep Зарплаты

Зарплата Semgrep варьируется от $120,600 общей компенсации в год для Cybersecurity Analyst в нижнем диапазоне до $180,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Semgrep. Последнее обновление: 10/26/2025

Инженер-программист
Median $180K
Рекрутер
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Semgrep — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $180,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Semgrep составляет $163,072.

