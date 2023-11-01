Каталог компаний
Selina
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Selina Зарплаты

Зарплата Selina варьируется от $16,318 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $149,250 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Selina. Последнее обновление: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Управление персоналом
$16.3K
Маркетинг
$149K
Продуктовый менеджер
$86.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Инженер-программист
$69.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Selina — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $149,250. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Selina составляет $78,070.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Selina не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • PayPal
  • Google
  • Snap
  • Amazon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы