Selfbook Зарплаты

Зарплата Selfbook варьируется от $126,282 общей компенсации в год для Графический дизайнер в нижнем диапазоне до $139,300 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Selfbook. Последнее обновление: 10/25/2025

Графический дизайнер
$126K
Кадровые операции
$129K
Инженер-программист
$139K

Самая высокооплачиваемая позиция в Selfbook — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $139,300. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Selfbook составляет $129,350.

