Каталог компаний
Self
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Self Зарплаты

Зарплата Self варьируется от $8,437 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $752,555 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Self. Последнее обновление: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-программист
Median $120K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Бухгалтер
$9.4K
Административный помощник
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Бизнес-операции
$201K
Аналитик данных
$8.4K
Инженер-аппаратчик
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Консультант по управлению
$71.4K
Маркетинг
$106K
Продуктовый дизайнер
$100K
Продуктовый менеджер
$753K
Менеджер проектов
$131K
Продажи
$23.2K
Технический менеджер программ
$249K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Self — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $752,555. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Self составляет $104,849.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Self не найдены

Похожие компании

  • Roblox
  • DoorDash
  • Square
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Все компании ➜

Другие ресурсы