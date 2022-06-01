SEI Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата SEI варьируется от $65,097 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $194,025 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SEI. Последнее обновление: 10/25/2025

Бухгалтер
$65.1K
Специалист по данным
$194K
Финансовый аналитик
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Консультант по управлению
$149K
Продуктовый менеджер
$112K
Инженер-программист
$154K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SEI — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $194,025. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SEI составляет $149,250.

Другие ресурсы