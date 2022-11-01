Каталог компаний
SEI Investments
Работаете здесь? Подтвердить компанию

SEI Investments Зарплаты

Зарплата SEI Investments варьируется от $24,556 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $155,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SEI Investments. Последнее обновление: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бизнес-аналитик
Median $100K
Продуктовый менеджер
Median $155K
Инженер-программист
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Бухгалтер
$74.6K
Административный помощник
$42.9K
Бизнес-операции
$49.2K
Финансовый аналитик
$50K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SEI Investments — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $155,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SEI Investments составляет $49,980.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в SEI Investments не найдены

Похожие компании

  • Apple
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Roblox
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы