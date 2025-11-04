Каталог компаний
Seeloz
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

Seeloz Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in United States в Seeloz составляет $140K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Seeloz. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
Общая сумма в год
$140K
Уровень
-
Оклад
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Seeloz?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Дата-сайентист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Seeloz in United States составляет $155,250 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Seeloz для позиции Дата-сайентист in United States составляет $140,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Seeloz не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • Databricks
  • Microsoft
  • Uber
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы