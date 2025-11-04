Каталог компаний
SeekOut
SeekOut Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в SeekOut составляет $140K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах SeekOut. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
SeekOut
Software Engineer
Seattle, WA
Общая сумма в год
$140K
Уровень
hidden
Оклад
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в SeekOut?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В SeekOut Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в SeekOut in United States составляет $200,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SeekOut для позиции Программный инженер in United States составляет $126,400.

Другие ресурсы