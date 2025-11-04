Каталог компаний
Security Compass
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Security Compass Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Canada в Security Compass составляет CA$181K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Security Compass. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$181K
Уровень
L3
Оклад
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$4.6K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
11 Лет
Какие карьерные уровни в Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Security Compass in Canada составляет CA$183,708 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Security Compass для позиции Менеджер по разработке ПО in Canada составляет CA$180,881.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Security Compass не найдены

Похожие компании

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Все компании ➜

Другие ресурсы