Security Compass
Security Compass Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Canada в Security Compass составляет CA$108K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Security Compass. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$108K
Уровень
2
Оклад
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Security Compass in Canada составляет CA$187,413 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Security Compass для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$104,358.

