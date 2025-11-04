Каталог компаний
Secureworks
Secureworks Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в Secureworks составляет $175K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Secureworks. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
Secureworks
Site Reliability Engineer
Atlanta, GA
Общая сумма в год
$175K
Уровень
L3
Оклад
$150K
Stock (/yr)
$25K
Бонус
$0
Лет в компании
10 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Secureworks in United States составляет $262,300 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Secureworks для позиции Программный инженер in United States составляет $166,365.

