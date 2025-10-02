Компенсация Инженер-программист in Colombia в Scotiabank составляет от COP 184.06M за year для L6 до COP 130.87M за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in Colombia составляет COP 130.15M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scotiabank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
