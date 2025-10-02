Каталог компаний
Scotiabank
  • Colombia

Scotiabank Инженер-программист Зарплаты в Colombia

Компенсация Инженер-программист in Colombia в Scotiabank составляет от COP 184.06M за year для L6 до COP 130.87M за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in Colombia составляет COP 130.15M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scotiabank. Последнее обновление: 10/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
(Начальный уровень)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Scotiabank?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Веб-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Scotiabank in Colombia sits at a yearly total compensation of COP 269,354,338. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Инженер-программист role in Colombia is COP 126,473,950.

Другие ресурсы