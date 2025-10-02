Каталог компаний
Scotiabank
Scotiabank Финансовый аналитик Зарплаты в Greater Toronto Area

Медианный компенсационный пакет Финансовый аналитик in Greater Toronto Area в Scotiabank составляет CA$88.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scotiabank. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$88.5K
Уровень
L4
Оклад
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Scotiabank?

CA$225K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Финансовый аналитик at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$112,629. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Финансовый аналитик role in Greater Toronto Area is CA$83,853.

Другие ресурсы