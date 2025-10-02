Компенсация Специалист по данным in Greater Toronto Area в Scotiabank составляет от CA$116K за year для L7 до CA$144K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$121K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scotiabank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
