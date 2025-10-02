Компенсация Бизнес-аналитик in Greater Toronto Area в Scotiabank составляет от CA$87.3K за year для L6 до CA$134K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$99.1K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scotiabank. Последнее обновление: 10/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
