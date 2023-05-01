SCORE Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата SCORE варьируется от $60,992 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $187,926 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SCORE. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $122K
Специалист по данным
$146K
Продуктовый дизайнер
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктовый менеджер
$183K
Менеджер по разработке ПО
$188K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SCORE — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $187,926. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SCORE составляет $145,725.

