Schibsted
Schibsted Инженер-программист Зарплаты в Greater Stockholm

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Stockholm в Schibsted составляет SEK 695K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Schibsted. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Общая сумма в год
SEK 695K
Уровень
Middle
Оклад
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Бонус
SEK 0
Лет в компании
5 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Schibsted?

SEK 1.54M

Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Schibsted in Greater Stockholm составляет SEK 799,552 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Schibsted для позиции Инженер-программист in Greater Stockholm составляет SEK 695,040.

Другие ресурсы