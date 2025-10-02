Каталог компаний
Schibsted
Schibsted Инженер-программист Зарплаты в Greater Oslo Region

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Oslo Region в Schibsted составляет NOK 782K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Schibsted. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Общая сумма в год
NOK 782K
Уровень
Senior
Оклад
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Schibsted?

NOK 1.62M

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Schibsted in Greater Oslo Region составляет NOK 913,744 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Schibsted для позиции Инженер-программист in Greater Oslo Region составляет NOK 782,078.

Другие ресурсы