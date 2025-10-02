Каталог компаний
Scandit
Scandit Инженер-программист Зарплаты в Greater Zurich Area

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Zurich Area в Scandit составляет CHF 136K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scandit. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общая сумма в год
CHF 136K
Уровень
L3
Оклад
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 5.1K
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Scandit?

CHF 134K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Scandit in Greater Zurich Area составляет CHF 146,053 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Scandit для позиции Инженер-программист in Greater Zurich Area составляет CHF 137,243.

Другие ресурсы