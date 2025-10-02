Каталог компаний
Scaleway
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

  • Greater Paris Area

Scaleway Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Greater Paris Area

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Greater Paris Area в Scaleway составляет €65.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scaleway. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Общая сумма в год
€65.5K
Уровень
-
Оклад
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€4.7K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
18 Лет
Какие карьерные уровни в Scaleway?

€141K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.5K+ (иногда €265K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Scaleway in Greater Paris Area составляет €79,064 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Scaleway для позиции Менеджер по разработке ПО in Greater Paris Area составляет €65,490.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Scaleway не найдены

Похожие компании

  • Coinbase
  • Stripe
  • Flipkart
  • Amazon
  • Apple
  • Все компании ➜

Другие ресурсы