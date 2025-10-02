Каталог компаний
Scaler Academy
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Инженер-программист Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Bengaluru в Scaler Academy составляет ₹3.4M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scaler Academy. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Scaler Academy
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.4M
Уровень
Senior Software Engineer
Оклад
₹3M
Stock (/yr)
₹400K
Бонус
₹0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Scaler Academy?

₹13.94M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.14M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Инженер-программист di Scaler Academy in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹14,190,247. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scaler Academy untuk posisi Инженер-программист in Greater Bengaluru adalah ₹3,246,703.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Scaler Academy не найдены

Похожие компании

  • Intuit
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы