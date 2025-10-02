Каталог компаний
Scaler Academy
Scaler Academy Развитие бизнеса Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Развитие бизнеса in Greater Bengaluru в Scaler Academy составляет ₹845K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Scaler Academy. Последнее обновление: 10/2/2025

Медианный пакет
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹845K
Уровень
hidden
Оклад
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Scaler Academy?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Развитие бизнеса в Scaler Academy in Greater Bengaluru составляет ₹1,185,361 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Scaler Academy для позиции Развитие бизнеса in Greater Bengaluru составляет ₹1,053,641.

